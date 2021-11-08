لبنان

المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة تنشران نتائج التلزيمات والمناقصات للفيول والغاز أويل

Lebanon 24
08-11-2021 | 09:17
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صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

دحضاً للأخبار التي يتم تداولها على بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول خبر مفاده ان تلزيم الفيول الاخير أتى بفوارق خيالية في الارقام لصالح وزارة الطاقة بعد أن أجريت المناقصة الأخيرة في دائرة المناقصات نوضح ما يلي:
1- إن الرقم ٧٧$ للـPremium الذي ذكرته مواقع التواصل الاجتماعي (وهو المبلغ الذي يضيفه العارض على سعر طن الفيول من المصدر ويتضمن المصارفات والنقل البحري وبوالص التأمين والربح) هو رقم لم يسجل قبلاً في أي من المناقصات التي أجرتها الوزارة، فيما أن سعر الــــــPremium الأعلى في مناقصة 27/10/2021 قد بلغ 66 $ ولم يرسُ عليه التلزيم، بل على السعر الأدنى للــPremium البالغ 27,68 $ للفيول GRADE A و 32,44 GRADE B و33,49 للغاز أويل.
2- تراوحت أسعار الـPremium للعارضين الفائزين في المناقصات التي أجرتها الوزارة خلال العام الحالي بين السعرين الأدنى والأعلى التاليين:
فيول A : 20,69        29,8$
فيول B: 25,15        30,48 $
غاز أويل :      26,99   40,65 $

ولمزيد من الشفافية تضع المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه امام الرأي العام نتائج التلزيمات والمناقصات التي كانت تحصل بالأرقام والتواريخ في هذا الجدول المرفق ربطاً:
 
 
 
علماً أن المناقصة الأخيرة التي أجريت في إدارة المناقصات أدت الى فوز الى شركـــــة  RHOMAX INT AG  عن الفيول GRADE A بــــ  $ 27,68  وأيضاً شركة RHOMAX INT AG عن الفيول GRADE B بـــ32,44 $ وشركة ZR ENERGY عن الغاز أويل بمبلغ 33,49  للـــPremium .
وإن هذه المعلومات موجودة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للنفط على الرابط التالي: www.dgo.gov.lb
 
 

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