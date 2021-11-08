بالارقام... هذا جديد الاصابات والوفيات بـ"كورونا" في لبنان مع بداية الاسبوع (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامّة عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 646869.

كذلك، سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8551.