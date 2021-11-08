لبنان

قائد الجيش استقبل السفير السوري في لبنان

Lebanon 24
08-11-2021 | 10:00
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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قائد الجيش

السفير السوري

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