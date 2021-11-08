لبنان

فرعية الدفاع تابعت درس قانون البلديات عبر اقتراحات القوانين الواردة اليها

Lebanon 24
08-11-2021 | 10:12
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: الوليد سكرية، وهبه قاطيشا، آلان عون وزياد حواط.

وحضر عن وزارة الداخلية المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن الحسن، الرائد حسان دياب عن مكتب وزير الداخلية، وعن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية أيمن سليمان.
 
وتابعت اللجنة "درس قانون البلديات عبر اقتراحات القوانين الواردة اليها واجراء التعديلات اللازمة. وبحثت في المادة 21 المتعلقة بالشغور سواء باعتماد النظام الأكثري او النسبي، والمادة 26 المتعلقة بالتمانع والمادة 27 المتعلقة بفقدان الأهلية والتي لم يحسم النقاش فيها وتحتاج الى متابعة في الجلسة اللاحقة بعد اعادة صوغها".
 
وتابعت ايضا "النقاش في المادة 28 ولم يطرأ عليها أي تعديل، وهي تتعلق بشروط التمانع في الترشيح بين الأهل والأقرباء اللصيقين، وكذلك المادة 29 التي بقيت من دون تعديل. أما المادة 30 المتعلقة بآلية تقديم الأستقالة والرجوع عنها والمهلة اللازمة والرجوع عنها، فقد عدلت لتصبح كالآتي: "تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام، وتعتبر الاستقالة نهائية بعد 15 يوما من تاريخ تسجيلها اصولا اذا لم يتم الرجوع عنها خلال هذه المدة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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