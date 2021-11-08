لبنان

اشكال بين أصحاب المولدات

Lebanon 24
08-11-2021 | 10:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  اشكال بين اثنين من اصحاب المولدات الكهربائية في محلة سوق العطارين في طرابلس بسبب اقدام أحدهم على قطع كابلات الاشتراك.

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المولدات

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