لبنان

بعد سلسلة سرقات... وقعا في يد القوى الأمنية

Lebanon 24
08-11-2021 | 10:23
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القت شعبة المعلومات في القوى الأمن الداخلي في عكار القبض على سارقين تبين انهما قاما بسرقة 7 "ايبادات" و5 هواتف.
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