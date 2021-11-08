20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ميقاتي يرأس اجتماعاً يخصّ موظفي القطاع العام.. هذا ما تطرق إليه البحث
Lebanon 24
08-11-2021
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً ضم وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفدا من رابطة موظفي الإدارات العامة عصر اليوم في السراي الكبير.
بعد الإجتماع، صرّحت رئيسة رابطة موظفي الادارات العامة نوال نصر بالآتي: "
تباحثنا اليوم مع دولة الرئيس في ما يمكن فعله بالنسبة الى مطالب موظفي الإدارة العامة والقطاع العام ومعالجة أوضاعهم المزرية، وقد أبدى دولة الرئيس تفهّماً إزاء ما عرضناه من أوجاع ومشكلات وأوضاع الموظفين".
وتابعت: "لقد قام الرئيس ميقاتي بتشكيل لجنة مؤلفة من وزير العمل ورئيس التفتيش المركزي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس الإتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة، على أن يتم عقد أول إجتماع لهذه اللجنة غداً لمعالجة التفاصيل التي تم التفاهم حولها بشكل مبدئي،علّنا نصل الى خواتيم سعيدة".
أضافت: "وبناءً عليه نتوجه الى الموظفين واعدين إياهم أن نبقى مصرين حتى الرمق الأخير على متابعة حراكنا و إضرابنا في حال لم يتم تنفيذ المطالب، أقله الحد الأدنى المقبول منها، لذا،وكبادرة حسن نية تجاه دولة الرئيس ميقاتي ومعالي وزير العمل، وإحساساً منا بالوضع الذي سبّبه الإضراب المفتوح بشكل قاسٍ على المواطنين، قررنا ولمدة أسبوعين إعادة الإضراب الى ما كان عليه سابقاً أي تأمين حضور الموظفين يوماً واحداً في الأسبوع الذي هو يوم الأربعاء لكي يتمكن المواطنون من إنجاز ما لديهم من معاملات وإجراءات ملحّة، آملين ألا نعود بعد هذين الأسبوعين الى الإضراب المفتوح وأن يكون الحل بات جاهزاً لدى دولة الرئيس".
كما استقبل الرئيس ميقاتي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض وبحث معه شؤوناً تتعلق بوزارته.
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتبهوا الى سياراتكم... سرقة من نوع جديد تبرز الى الواجهة! (صور)
Lebanon 24
إنتبهوا الى سياراتكم... سرقة من نوع جديد تبرز الى الواجهة! (صور)
00:44 | 2021-11-08
08/11/2021 12:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وصرف موظفين: المصارف تُعيد "تموضعها".. ماذا عن أموال المودعين؟
Lebanon 24
إقفال فروع وصرف موظفين: المصارف تُعيد "تموضعها".. ماذا عن أموال المودعين؟
23:12 | 2021-11-07
07/11/2021 11:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم
Lebanon 24
أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم
02:30 | 2021-11-08
08/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
12:04 | 2021-11-08
08/11/2021 12:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:04 | 2021-11-08
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
17:37 | 2021-11-08
مفاجأة
17:03 | 2021-11-08
نيات
17:00 | 2021-11-08
تحذير
16:53 | 2021-11-08
مقدمات النشرات المسائية
16:07 | 2021-11-08
حادثة عدلية طرابلس تتفاعل.. القاضي جناج عبيد يخرج عن صمته فماذا قال؟
فيديو
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
09/11/2021 01:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
09/11/2021 01:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
09/11/2021 01:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact