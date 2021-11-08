لبنان

حميه: إعادة إعمار المرفأ يجب ان تترافق مع تفعيل العمل فيه وفي والمرافئ الأخرى

Lebanon 24
08-11-2021 | 11:18
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة  والمدير العام للمجموعة في لبنان جو دقاق، مهنئين الوزير بتسلم مهامه.
 
واطلع سعادة وزير الاشغال على كل المشاريع المختلفة والعديدة التي تمولها وتنفذها مجموعته في لبنان والعالم، مبديا استعداده "للمساهمة في إعادة إعمار مرفأ بيروت وأي مشروع أو مساعدة للبنان تعنى بها الوزارة".
 
وجرى النقاش حول مرفأي بيروت وطرابلس والمرافئ اللبنانية الأخرى "لتكون ضمن رؤية استراتجية تثبت وتفعل دورها على صعيد التبادل التجاري والترانزيت".
 
وشدد حميه على ان "اعادة إعمار مرفأ بيروت على أهميتها، يجب ان تترافق مع عملية تفعيل عمل المرفأ والمرافئ الأخرى، وخصوصا اذا ما تم إنشاء سكة حديد من مرفأ بيروت تربطه بعمقه العربي وصولا الى غرب اسيا، كون لبنان يتمتع بموقعٍ جغرافيٍ ممتاز، وموانئه تلعب دورا حيويا وتكون مقصدا تجاريا تنافس المرافئ الأخرى غير اللبنانية".
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