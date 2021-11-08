لبنان

كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله

Lebanon 24
08-11-2021 | 12:04
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بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري حقوق المودعين خلال استقباله وفداً من جمعية "صرخة المودعين" برئاسة علاء خورشيد.
وجدد بري أمام الوفد "التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بالعمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم، ورفض أي محاولة لاسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن".
كذلك، تابع رئيس المجلس الموضوع المتصل بحقوق المودعين، خلال لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكداً على "نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وضرورة الإسراع في إعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق".
 
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