جنبلاط يوجه رسالة إلى "حزب الله".. وهذا ما قاله عن أداء ميقاتي

أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أنه ليس هناك حل لمعالجة الديون إلا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سائلاً: "هل لدينا خيارات أخرى؟ صندوق النقد لديه شروطه ولكن علينا أن نقبل بعدما وصل إليه لبنان".وقال في حديث لـ"روسيا اليوم" إنه "إنتظرنا سنة من أجل تشكيل الحكومة التي سرعان ما عُطلت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ بالتفاوض وهذا جيد".ولفت جنبلاط إلى أنه دعا عدة مرات الى الحوار بين المملكة العربية السعودية وإيران، وفي مكانٍ ما حصل حوار، ولكن هذا الحوار على وقع المدافع والطائرات وهذا ليس بحوار، ويبدو أن إيران تريد أن تسجل نقاطاً على المملكة وهذا كله ينعكس على الخليج العربي.وتابع قائلاً: "لنا علاقات منذ أكثر من 70 عاماً مع السعودية والخليج، وهناك حزب لا يبالي بها، ونطلب من حزب الله الحد الأدنى من احترام العلاقات مع الخليج كي لا يدمر لبنان"، مضيفاً: "عندما تصدر إساءات من محور الممانعة ضد السعودية فيحق للسعودية أن ترد بهذا الشكل".وأضاف: "سوريا لا تتحكم "على حد علمي" بالقرارات السياسية في لبنان، بل حزب الله هو الذي يتحكم".وفي حديث لقناة الـ"أم تي في"، أشار جنبلاط إلى أنه لا يوافق على نظريّة أنّ لبنان سُلّم لحزب الله وأداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة.وفي سياق منفصل، قال جنبلاط: "لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما".