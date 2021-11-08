لبنان

هل من مطلب سعودي بإقالة قرداحي؟

Lebanon 24
08-11-2021 | 13:05
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نفت مصادر الجامعة العربية لقناة الـ"أم تي في" ما نقلته قناة "الميادين" بأنّ السفير حسام زكي يحمل مطلباً سعودياً بإقالة الوزير جورج قرداحي وتقول إنه كلام "ملفّق ومن نسج الخيال". 
 
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الجامعة العربية

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