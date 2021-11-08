هل من مطلب سعودي بإقالة قرداحي؟

نفت مصادر الجامعة العربية لقناة الـ"أم تي في" ما نقلته قناة "الميادين" بأنّ السفير حسام زكي يحمل مطلباً سعودياً بإقالة الوزير جورج قرداحي وتقول إنه كلام "ملفّق ومن نسج الخيال".