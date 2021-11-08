لبنان

"الخارجية": السفارة اللبنانية قدمت المساعدة للبنانيين الراغبين بمغادرة السودان

Lebanon 24
08-11-2021 | 13:11
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تبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين من السفارة اللبنانية في الخرطوم بأنه تم تقديم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان.
 
وأشارت الوزارة إلى أنّ الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل أية حوادث تمسها لتاريخه. 
 
 
 
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