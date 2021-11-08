لبنان

حلوى "الرز بحليب" في لبنان للميسورين فقط.. إليكم سعرها الجديد

Lebanon 24
08-11-2021 | 13:40
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يعيشُ المواطن اللبناني باستمرار في دوامة ارتفاع الأسعار التي طالت كل السلع الغذائية والحلويات وغيرها. 
وكما هو معلوم، فإنّ الأزمة الاقتصادية طالت متاجر عريقة تُعرف ببيعها للحلويات الشعبية مثل "الرز بحليب" و "المغلي" و "المهلبيّة" وغيرها. 
وفي السابق، كان سعر "كاسة الزر بحليب" في المتاجر الشهيرة لا يتعدى الـ3 آلاف ليرة. إلا أنه مع غلاء الحليب وارتفاع سعر الأرز، فإنّ سعر تلك "الكاسة" بات بـ40 ألف ليرة، أي أن سعرها زاد 13 مرة. 
وعليه، إذا أراد ربّ منزل شراء 5 كاسات له ولعائلته، فإن عليه أن يدفع 200 ألف ليرة، علماً أن الحد الأدنى للأجور ما زال 675 ألف ليرة لبنانية. 

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