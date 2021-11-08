لبنان

بعد اتهامه بالتعرض للقاضي عبيد.. بيان توضيحي من المحامي المصري

Lebanon 24
08-11-2021 | 13:58
A-
A+
Doc-P-884126-637720023315512626.jpg
Doc-P-884126-637720023315512626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المحامي مؤمن المصري بياناً توضيحياً جاء فيه: 
بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١ راجعت القاضي جناح عبيد على خلفية اصدار مذكرات توقيف بحق أشقاء الشهيد غيث المصري بجرم حجز حرية المدعيان وهما شقيقة القتلة وزوجها، مع العلم ان الفعل المنسوب لهم هو محض إفتراء.
وطلبت منه التوضيح كيف له أن يصدر مذكرات توقيف دون تعيين جلسة وابلاغ موعد الجلسة من المدعى عليهم وكان جوابه أنه حر.
ومن ثم أردفت قائلا أنني بصدد التقدم بشكوى ضده لدى التفتيش القضائي كونه أصدر مذكرات توقيف بحق أشقاء الشهيد غيث بصورة مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
فكانت ردة فعله القدح والذم والشتم والتهديد اذا تقدمت بشكوى ضده وفقد أعصابه.
ان القرار الذي أصدره القاضي جناح عبيد هو افتراء على الشهيد وعائلته وإنها المرة الأولى التي تصدر مذكرات توقيف بحق المجني عليهم وترك الجناة.
وكان جوابه الأخير أنه أخطأ ولكنه سوف يتنحى عن الملف كونه لم يعتاد على التراجع عن قراراته.
أعتدنا أنه من القضاة الشرفاء ولكنه في هذا الملف الذي يشكل قضية رأي عام أخطأ لأنه لم يطلع على الملف بشكل كامل ووقف مع الجاني ضد المجني عليهم.
اذا لم يقصد الخطأ فهي كارثة  
واذا قصد الخطأ فهي كارثة أكبر.
التفتيش هو المرجع الصالح الذي سوف يفصل في هذه  القضية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2021-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:04 | 2021-11-08
17:37 | 2021-11-08
17:03 | 2021-11-08
17:00 | 2021-11-08
16:53 | 2021-11-08
16:07 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website