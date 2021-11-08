فرعون دان محاولة اغتيال الكاظمي: قلقون من خيارات الإغتيالات السياسية

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نستنكر وندين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع قلقنا الشديد من خيارات الإغتيالات السياسية التي شهدناها في لبنان، وما أكثر ما يربط الساحتين اللبنانية والعراقية. نقاط مؤلمة في العالم العربي، وقوة واحدة تمارس سياسة الترغيب والترهيب بعيدا عن التسويات السلمية".