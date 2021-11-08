لبنان

هلعٌ في عين الحلوة.. ما القصّة؟

Lebanon 24
08-11-2021 | 15:23
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سُمع إطلاق نار في مخيم عين الحلوة، مساء اليوم، ما أدى إلى حالة من الهلع في صفوف الأهالي. 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد عُلم أنّ إشكالاً حصل في منطقة الزيب بين أفراد عائلة واحدة، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار.
 
 

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عين الحلوة

اطلاق نار

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