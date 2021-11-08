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Lebanon 24
08-11-2021 | 17:37
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فوجئ مرجع كبير بما قيل حول بعض القضاة، على لسان مرجعية عليا غير زمنية، وأبدى استياء، طلب عكسه بطرق متعددة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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