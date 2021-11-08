22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
السعودية لن تتعرّض لأيّ لبناني مقيم
Lebanon 24
08-11-2021
|
19:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
علمت "اللواء" ان "مهمّة السفر زكي تمّت بمعرفة الدول المعنية، وبتنسيق كامل معها، حيث سبقت زيارة زكي اتصالات بين الأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود ، وانها محصورة فقط بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي فقط من حرب اليمن، وقد رحبت المملكة بهذا المسعى. اما اسباب الخلاف الاخرى الاساسية المتعلقة بموقف السعودية من لبنان بسبب سياسات حزب الله، فلها معالجات اخرى اكبر واشمل لأنها ليست قضية شخصية كقضية كلام قرداحي انما هي قضية اقليمية".
لكن "اللواء" علمت ايضا ان "زكي ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان السعودية ودول الخليج الاخرى لن تتعرّض لأي لبناني مقيم ويعمل عندها خلافاً لما تردد من معلومات عن نية لترحيل الالاف منهم".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
12:04 | 2021-11-08
08/11/2021 12:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم
Lebanon 24
أبراج يتلاعبون بالآخرين ويسيطرون عليهم.. ابتعدوا عنهم
02:30 | 2021-11-08
08/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
14:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ عكار.. ومعلومات عن ضربة اسرائيلية تطال سوريا
Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ عكار.. ومعلومات عن ضربة اسرائيلية تطال سوريا
12:32 | 2021-11-08
08/11/2021 12:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:22 | 2021-11-08
موفد الجامعة العربية أنهى جولته من دون ضمانات بانهاء الازمة مع السعودية
22:35 | 2021-11-08
انقسام داخل مجلس القضاء الأعلى يبقي قرار مزهر في شأن البيطار سارياً
23:21 | 2021-11-08
مواقف ميقاتي أنعشت الآمال بامكان تقدم المعالجات مع صندوق النقد
23:06 | 2021-11-08
ميقاتي يرسم خريطة طريق حكومته ولا يرفع راية الاستسلام
22:56 | 2021-11-08
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
23:20 | 2021-11-08
تنافس على الدعارة!
فيديو
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
09/11/2021 07:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
09/11/2021 07:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
09/11/2021 07:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact