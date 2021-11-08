اجتماعات لميقاتي مع المسؤولين عن البنك الدولي

كتبت "اللواء": "من المقرّر ان يشهد السراي الحكومي اليوم الثلاثاء اجتماعات متتالية بين رئيس الحكومة والوزراء المختصين والمسؤولين عن البنك الدولي، بعد الاجتماعات التمهيدية التي جرت الاسبوع الفائت تحضيراً لبدء المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة".

(اللواء)