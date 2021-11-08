لبنان

إتّجاه نحو إطفاء المولّدات في طريق الجديدة

Lebanon 24
08-11-2021 | 19:16
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ذكرت مصادر مطلعة عبر "اللواء" أنّ "رئيس تجمّع أصحاب المولدات عبدو سعادة اتصل بالوزير سلام، وتمنّى عليه ألا يتّخذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات، بعدما كان قد علّق على جولة سلام بالقول: "تفضّل خُذْ مفاتيح المولّدات وقُمْ أنت بتشغيلها".
واحتجاجاً على جولة الوزير، تمّ إلقاء قنابل ديناميت في محلتي طريق الجديدة والكولا، التي غادرها بعدما تعذّر عليه الكشف على المولّدات، وبعدما امتنع أصحابها عن الإجابة على اتصالاته والقدوم للقائه.
وذكرت مصادر أنّ "هناك اتجاهاً نحو إطفاء كل المولّدات في منطقة طريق الجديدة، احتجاجاً على جولة الوزير الذي يُطالب بتركيب عدّادات للمولدات الخاصة، وأصحاب المولّدات يؤكدون أنّ الإجراء غير كافٍ والمشكلة الأساسية هي في عدم تأمين الكهرباء والعدّادات كلفتها باهظة".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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