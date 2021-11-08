الحوت لـ"الأنباء" الكويتية: أزمة قرداحي ليست بريئة إنّما مخطّط لها

أكد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان النائب السابق د. عماد الحوت ان "لبنان لا يمكنه أن يعيش معزولا عن امتداده العربي الطبيعي، فهو الذي ناصر القضايا العربية في مختلف المراحل، واستعان بإخوانه العرب في محطات عديدة فكانوا له نعم السند، مشددا على حرص العدد الأكبر من اللبنانيين على أفضل العلاقات مع الدول العربية، ويرفضون أن يتحول لبنان الى منصة تهديد لأمن واستقرار العالم العربي".وأشار في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "المشكلة ليست في تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بالنسبة للحرب في اليمن، فهي جاءت قبل تسلمه الوزارة، ولكن المشكلة هي في إصرار الوزير قرداحي على تأكيد مواقفه بعد أن أصبح عضوا في حكومة، نص بيانها الوزاري على أحسن العلاقات مع الدول العربية، وهذا يؤكد على أن الأزمة ليست بريئة وإنما مخطط لها لعزل لبنان عن العالم العربي".