"نداء الوطن" أمام القضاء مجدداً اليوم

أعلنت صحيفة "نداء الوطن" انها "ستمثل مجددا امام محكمة التمييز الجزائية بعدما استأنفت السلطة حكم البراءة الصادر قبل سنة والمتعلق بتهمة المس بكرامة رئيس الجمهورية من خلال عنوان "اهلا بكم في جمهورية خامنئي" الذي تصدر عدد الصحيفة قبل شهر تقريبا من اندلاع ثورة 17 تشرين.الوزير السابق بطرس حرب سيترافع عن رئيس التحرير بشارة شربل والمدير المسؤول جورج برباري الثلاثاء 9 تشرين الثاني العاشرة صباحا في قصر العدل في بيروت".