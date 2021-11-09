الازمة الى تفاقم وترقّب لكلمة نصرالله والرد السعودي

يختصر مصدر سياسي الواقع الراهن، بتعبير"الملبّد بالازمات على كل المستويات"، قائلا ردا على سؤال عن مآل الامور الحكومية، "إن الاتصالات لم تفلح في ترتيب عقد جلسة لمجلس الوزراء، خاصة وأن الازمة مع السعودية من شأنها أن تتفاقم محليا وخارجيا، اذا بقيت الأمور على ما هي عليه والملف القضائي لم تتم معالجته".

وفي هذا الاطار اشارت المصادر المعنية "الى ترقّب اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الخميس، والتي ستكون اطلالة تصعيدية تجاه السعودية وتعاطيها مع لبنان، فضلا عن أن الاطلالة سوف تأتي أيضا على الملف الحكومي وتحقيقات المرفأ".واعتبرت المصادر "ان كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الساعات الماضية شكلت مقدمة لما قد تحمله كلمة السيد نصر الله من هجوم أيضا على بعض القوى السياسية التي كان قاسم قد دعاها "للتخفيف من الانبطاح أمام المتجبرين".

وقالت المصادر "إذا صحت المعلومات عن مضمون خطاب السيد نصر الله فإن الترقب لما قد تقدم عليه السعودية من اجراءات جديد سيكون سيد الموقف".