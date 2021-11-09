لبنان

هل سيرتفع سعر البنزين غدا!؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2021 | 00:50
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باتت أنظار اللبنانيين شاخصة الى يوم الاربعاء، حيث يصدر الجدول الاسبوعي بأسعار المحروقات. 
وعن التغييرات المتوقعة ليوم غد، قال عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس، في اتصال مع "لبنان 24"، أن "جدول الغد سيحمل تعديلات بسيطة إن كان من ناحية إرتفاع السعر أو إنخفاضه"، لافتا الى أنه" لغاية الساعة لم يُعرف على أي سعر صرف سيتم احتساب المحروقات". 
وطمأن "ان لا تقلبات كبيرة في  الاسعار وفق جدول الغد".
المصدر: لبنان 24

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