لبنان

"مجرّد شائعات" والحريري لم يبلّغ احدا بهذا الامر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2021 | 01:45
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يتم التداول منذ ايام في اوساط اعلامية وسياسة بخبر مفاده ان الرئيس سعد الحريري غير راغب بالترشح للانتخابات النيابية. وفي هذا السياق تشير  مصادر في المكتب السياسي لـ" تيار المستقبل" الى" ان" المستقبل" في قلب مرحلة التحضير اللوجستي للانتخابات النيابية بالتوازي مع  بدء تقديم طروحات حول الاسماء التي يمكن ان يتم ترشيحها".

وأكدت المصادر"أن ما يقال عن عدم ترشح الحريري هو في اطار الاشاعات  خاصة وأن الأخير لم يبلغ أحدا بهذا  الامر ، وبالتالي فإن مروجي هذه الإشاعات معروفون وحملتهم باتت مكشوفة للجميع".

وعن احتمال أن تدعم السعودية بعض القوى السنية في بيروت وطرابلس على حساب قوى اخرى، تقول المصادر "لا علم لنا بذلك، وسوف نخوض الانتخابات بمعزل عن أي دعم، واصلا "تيار المستقبل" لم يخطىء يوما بحق السعودية أو أي دولة عربية وخليجية.

المصدر: لبنان 24

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