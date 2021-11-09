لبنان

دعاوى قضائية بالجملة والاعلام يساهم في "انتقال العدوى"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2021 | 02:15
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أكد مصدر قضائي رفيع أن دائرته، كما دوائر قضائية أخرى، تشهد منذ فترة وجيزة تسجيل عدد كبير من دعاوى الإرتيابات المشروعة وكفّ اليد وطلبات الردّ المقدّمة من متقاضين ضد قضاة، وذلك إعتراضاً على أحكام أو قرارات يصدرها هؤلاء القضاة.

وأشار المصدر الى "أن وسائل الإعلام التي من المسلّم به أن لها تأثيراً بالغ الأهمية على سلوكيات الرأي العام، أسهمت في بلورة ظاهرة " عدوى الدعوى" من خلال المقالات والتقارير الإخبارية التي تنشرها وتبثها هذه الوسائل، وإستخدام مصطلحات متصلة بالقضاء والقوانين ما دفع بالرأي العام الى حفظها عن ظهر قلب مع مضامينها والسعي لإختبار تجربتها على قضاياه الخاصة".

المصدر: لبنان 24

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