لبنان

عبدالله: لتنظيم الخلافات حول الملفات العالقة

Lebanon 24
09-11-2021 | 01:26
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غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "آن الأوان لتجتمع الحكومة، وتنظم الخلافات حول الملفات العالقة، لحين إيجاد المخارج، لأن أزمتنا مع الخليج، ومحنة المواطن في عيشه الكريم، في حال تأخرت المعالجات، ستزيد من عزلتنا وفقرنا، وستفتح الساحة على تفلت أمني متزايد بفعل العوز والمرض والاحباط...".
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