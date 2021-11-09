عبدالله: لتنظيم الخلافات حول الملفات العالقة

آن الأوان لتجتمع الحكومة ،وتنظم الخلافات حول الملفات العالقة ،لحين إيجاد المخارج ،
لأن أزمتنا مع الخليج ،ومحنة المواطن في عيشه الكريم ،في حال تأخرت المعالجات،
ستزيد من عزلتنا وفقرنا ،وستفتح الساحة على تفلت أمني متزايد بفعل العوز والمرض والأحباط...
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 9, 2021
آن الأوان لتجتمع الحكومة ،وتنظم الخلافات حول الملفات العالقة ،لحين إيجاد المخارج ،
لأن أزمتنا مع الخليج ،ومحنة المواطن في عيشه الكريم ،في حال تأخرت المعالجات،
ستزيد من عزلتنا وفقرنا ،وستفتح الساحة على تفلت أمني متزايد بفعل العوز والمرض والأحباط...