لبنان

أقسام فارغة ومعاملة first class

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2021 | 03:15
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مع اشتداد أزمة القطاع الصحي نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، يُلاحظ ان عدد المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات تراجع بشكل كبير لأنها تطلب منهم مبالغ كبيرة لا يمكنهم تأمينها، إضافة إلى ان الضمان الاجتماعي وشركات التأمين لم تعد تغطي الكثير من الحالات فيضطر المريض إلى دفع فروقات كبيرة.  

 

وقد اضطر العديد من اللبنانيين إلى إرجاء الخضوع لعمليات تحتمل التأجيل وغير خطرة نتيجة هذا الوضع المستجد، وعمدت مستشفيات إلى إقفال بعض الأقسام نتيجة قلة المرضى والنقص في الكادر الطبي، حتى ان أقسام الطوارئ لم تعد تشهد زحمة بسبب طلب المستشفيات دفع قيمة مالية محددة عند استقبال المريض في القسم.  

 

ويروي بعض المرضى انهم يعاملون معاملة first class في المستشفيات نتيجة انخفاض عددهم .  

 

المصدر: لبنان 24

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