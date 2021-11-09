جمعية "التجارة العادلة في لبنان" تحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسها

إحتفلت "جمعية التجارة العادلة في لبنان" بمرور 15 عاماً على تأسيسها، بلقاء في تعاونية نجمة الصبح في قرية المحيدثة في قضاء راشيا، حضره مؤسسو الجمعية وأعضاؤها، بالإضافة إلى المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد ورئيس بلدية المحيدثة مروان شروف وأعضاء من التعاونيات التي تعمل مع الجمعية من بينها تعاونية "نجمة الصبح" و" تعاونية العماد" في بلدة حريص و"الجمعية التعاونية الإنتاجية للمرأة الريفية" في الفرزل و"الجمعية التعاونية العامة الزراعية" في القوزح.

وتخلّل الحفل تكريم المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد لجهدها في تعزيز عمل التعاونيات في لبنان وتطويرها. كما تمّ تكريم رئيس الجمعية سمير عبدالملك لتفانيه والتزامه بتنمية عمل التعاونيات وصغار المنتجين في لبنان للعيش بكرامة، بالإضافة إلى تكريم مدير عام الجمعية فيليب عضيمي لمثابرته رغم كل التحديات على تطوير الجمعية وزرع الأمل عند أفراد الجمعية والتعاونيات.

وجرى ايضا تكريم السيد بديع مارون المسؤول عن ضبط الجودة في الجمعية منذ تأسيسها من أجل عمله والتزامه في تحسين الجودة ومشاركة خبراته. وأخيراً تمّ تكريم تعاونيتي نجمة الصبح في المحيدثة والجمعية التعاونية الإنتاجية في الفرزل اللتين تعمل معهما "جمعية التجارة العادلة في لبنان" منذ تأسيسها وتصدّران منتجاتهما حالياً إلى أسواق الخارج مع الالتزام الكامل بالجودة ومبادئ التجارة العادلة العادلة.

واشارت الجمعية "الى انه بعد 15 عاماً وبالرغم من كل التحديات التي يواجهها لبنان، فهي تُكمل مسيرتها لتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين والتعاونيات في المناطق الريفية من خلال التنمية الزراعية وتعزيز الإنتاج وتحسين ظروف العمل".