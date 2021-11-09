لبنان

النفايات متراكمة في شوارع الهرمل… والأهالي يناشدون

Lebanon 24
09-11-2021 | 02:40
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تراكمت النفايات في شوارع الهرمل بسبب إضراب عمال البلدية المستمر منذ خمسة أيام.

وقد طالب الاهالي البلدية بوضع حل سريع مطالبين بتحسين رواتب العمال التي لا تتعدى المليون ليرة شهريا، ولا تكفيهم ثمن خبز.
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نفايات

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