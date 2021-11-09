نتائج إنتخابات" التيار".. تضعف بعض النواب، وهذا ما تسرّب منها!

اظهرت نتائج انتخابات "التيار الوطني الحر" التمهيدية تراجعا لدى بعض النواب تحديدا، مثل حكمت ديب وماريو عون وزياد اسود الذي حل ثانيا بعد النائب السابق امل ابو زيد.

واشارت المصادر المطلعة "الى ان النتائج ، التي تسرّب بعض نتائجها، اظهرت عدم تمكن قيادات "الحرس القديم" من البروز بشكل كاف، كما كان متوقعا، في حين ان قيادات عونية جديدة، معظمها قريب من رئيس التيار، اظهرت قوتها داخل "التيار" من دون ان يعني ذلك ان لديها شعبية كافية خارجه.

وبعد استطلاع اراء المنتسبين إلى "التيار "باسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة جاء قسم من النتائج كالاتي، في حين لم تتسرب بعد النتائج الاخرى:

في قضاء جبيل حل سيمون ابي رميا اولا بـ ١٢٨٦، ومن ثم طارق صادق بـ ٥٩١ والاخير بسام غانم.

وفي بعبدا تصدر النائب الان عون، وحل القيادي ربيع طراف ثانيا، فيما حلت القيادية نادين نعمة في المركز الثالث وحل النائب حكمت ديب في المركز الرابع والقيادي في الحرس القديم فؤاد شهاب في المركز الاخير.

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في المتن: حل النائب ‏ابراهيم كنعان في المركز الاول، والقيادي هشام كنج في المركز الثاني والنائب ادي معلوف في المركز الثالث.

في جزين كانت المفاجأة بتقدم النائب السابق امل ابو زيد للمرتبة الاولى، ليحل النائب زياد اسود في المركز الثاني والنائب سليم خوري ثالثاً.

في قضاء الشوف: حل غسان عطالله اولا والثاني: القيادي روني جدعون والثالث: ويلسون نجيم اما الرابع فهو النائب ماريو عون.

في بعلبك الهرمل: الاول: روني نصرالله ، الثاني: جورج مطر والثالث: جميل حدشيتي

في عكار: الاول: النائب اسعد درغام، الثاني: جيمي حدشيتي، والثالث: يعقوب الصراف

في البقاع الغربي لم يترشح سوى القيادي شربل مارون وكذلك في كسروان حيث ترشحت الوزيرة السابقة ندى البستاني وفي مرجعيون اوديل سلامة وفي النبطية خالد مكي.

في دائرة زحلة: تصدر النائب سليم عون، ومن ثم القيادية جبهان معلوف والقيادية بولين الزوقي.