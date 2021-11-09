لبنان

يومان يفصلان عن تبدل الطقس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-11-2021 | 02:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
 
الأربعاء: غائم جزئيا صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.
 
الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة.
 
الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.
 
- الحرارة على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 8 ال 27 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية - غربية إلى شمالية - شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,05.
- ساعة غروب الشمس: 16,38.
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