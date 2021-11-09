لبنان

" أدوية الأمراض المزمنة"...نتائج فعلية قريباً

Lebanon 24
09-11-2021 | 03:20
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أعلن وزير الصحة فراس الأبيض ان "أدوية الأمراض المزمنة بدأت تصل إلى الوزارة والمستشفيات وسيلمس المواطنون نتائج فعلية قريبًا كما تكلمنا عن موضوع الإستشفاء وطلبنا دعم رئيس الجمهورية".

وتابع أبيض من بعبدا: "عرضنا على عون موضوع التعرفات التي تدفعها الجهات الضامنة الرسمية، فتكاليف المستشفيات ارتفعت والمواطن هو من يطلب منه دفع الفروقات".


 
ولفت الى ان "الهدف هو اعطاء الجرعة الثالثة لمن هم فوق 60 عاماً وهناك جزء كبير من السكان لم يتلق الجرعة الاولى وهنا ندعو الناس للقدوم الى مواعيدها سيما واننا اقتربنا من فصل الشتاء".

أضاف: "سنتفق قريباً مع البنك الدولي لتأمين بعض الاضعاف على التعرفة مما يزيل البعض من التكاليف عن كاهل المواطن".
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