لبنان

سرقة دواليب السيارات رائجة هذه الأيام! (صور)

Lebanon 24
09-11-2021 | 04:04
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اقدم مجهولون على سرقة دواليب احدى السيارات ليلا على الرصيف في زغرتا وفروا الى جهة مجهولة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث مثل هذه الحادثة.
 
 
 
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زغرتا

دواليب

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