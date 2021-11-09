احكام لجنايات البقاع بحق متهمين بتهم مختلفة

اصدرت محمكة الجنايات في البقاع سلسلة احكام بحق عدد من المتهمين، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعد الادغام بحق متهمين بالخطف بقوة السلاح، كما حكمت على متهمين بترويج عملة مزورة بالاشغال الشاقة تراوحت بين 5 و7 سنوات وغرمتهم 50 مليون ليرة، فيما غرمت متهمين بالاتجار بالمخدرات 50 مليون ليرة مع الاشغال الشاقة المؤبدة.كذلك حكمت على متهمين بمحاولة القتل والسرقة بالاشغال الشاقة تراوحت بين 4 و7 سنوات بعد التخفيف والادغام، وعلى متهمين بنقل حبوب مخدرة بالاشغال الشاقة مدة 7 سنوات وغرمتهم مليوني ليرة، وعلى مصنعي المخدرات بالاشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة 50 مليون ليرة، فيما حكمت على متهمين بالسلب بقوة السلاح بالاشغال الشاقة مدة 10 سنوات بعد الادغام.