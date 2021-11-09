لبنان

بمسدس وهمي حاول سرقة محل في مار مخايل.. وهكذا تم توقيفه

Lebanon 24
09-11-2021 | 04:09
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "نحو الساعة 18:15 من تاريخ 8-11-2021 وخلال قيام دورية من فوج حرس مدينة بيروت بجولة ميدانية في محلة مار مخايل النهر، قرب بنك بيروت، شاهد عناصر الدورية أحد الأشخاص يحاول خلع باب أحد المحال في المنطقة بهدف السرقة، وفور مشاهدته الدورية حاول الفرار، وفشلت محاولته بعد أن أوقفه رجال فوج الحرس. وقد ضبط بحوزته مسدس وهمي (قداحة) بالاضافة الى سكاكين وادوات كان يستعملها خلال محاولته خلع باب المحل. تم سوقه الى قيادة الفوج في الكرنتينا وبالتحقيق معه تبين انه من التابعية السورية وهو من أصحاب السوابق وقد اعترف ان المسدس الوهمي الذي ضبط بحوزته كان يستعمله لترويع المواطنين بهدف السرقة، كما سبق له أن قام بعمليات سرقة في أماكن مختلفة منها في سوق الاحد الشعبي بالاضافة الى سرقة عدد من المنازل".

 

وختم: "بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أعطى قائد فوج الحرس العقيد الركن علي صبرا الأمر بتسليمه مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى  القانوني".

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