ختم مكتب القاضي حبيب مزهر بالشمع الأحمر... هذا ما يحصل! (فيديو)

تمكنت ‏مجموعة من جمعيّة نون النسائية من دخول قصر العدل وختمت مكتب القاضي حبيب مزهر بالشمع الأحمر احتجاجا على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت.