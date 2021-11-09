لبنان

سرق محفظة من داخل سيارة... وهذا كان مصيره

Lebanon 24
09-11-2021 | 04:35
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افادت مندوبة "لبنان 24" الى انه نتيجة الرصد والمتابعة تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو "س.م" في محلة الزاهرية - طرابلس لاقدامه على القيام بالعديد من السرقات في المدينة آخرها في محلة المعرض حيث اقدم على سرقة محفظة من داخل سيارة من نوع هوندا crv بداخلها مبلغ كبير من المال واوارق ثبوتية وذلك عن طريق الكسر.

ويذكر ان الموقوف هو من اصحاب السوابق و الذي اوقوف مرات عديدة بجرائم سرقة وجرائم مختلفة.

سلم على اثرها الموقوف الى الفصيلة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
 
 
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