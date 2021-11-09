لبنان

بوشكيان: لا مساومة على تطبيق المواصفات والالتزام بالجودة في الانتاج

Lebanon 24
09-11-2021 | 04:40
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ترأس وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم ورشة عمل مخصصة لدراسة آليات تطبيق مذكرة التعاون التي وقعها الأسبوع الماضي مع رئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان المحامي سمير عبدالملك بهدف تأمين الدعم للمصنّعين اللبنانيين ومساعدتهم على تحديث صناعاتهم وتطويرها و تعزيز قدراتها الانتاجية والتنافسية والتصديرية.
وشارك في الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون والمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس - ليبنور المهندسة لينا درغام والمدير المالي والإداري في معهد البحوث الصناعية سليم كفوري والمدير العام للجمعية فيليب عضيمي و مستشارو الوزير والجمعية القانونيّون.
وأكد بوشكيان إعطاء الأولوية للجودة وأنه لن يساوم في ما يتعلق بموضوع الالتزام بتطبيق المواصفات وبجودة المنتجات. وأوضح أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتمكين الصناعة وزيادة الثقة بالمنتج اللبناني.
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