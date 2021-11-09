الحلبي يشارك في المؤتمر العام لليونسكو في باريس

يشارك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، المنعقد في باريس بدورته الواحدة والأربعين. يرافق الوزير الحلبي المدير العام للتربية فادي يرق، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر.ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات المؤتمر غدا وتستمر على مدى يومين.وفي برنامج الوزير الحلبي العديد من اللقاءات الجانبية المهمة لدعم التربية في لبنان، وأبرزها مؤتمر المانحين المخصص لدعم التربية في لبنان.