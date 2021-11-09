لبنان

ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء

Lebanon 24
09-11-2021 | 05:28
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا قبل ظهر اليوم في السراي الكبير،خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. 
شارك في الاجتماع  نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس ،حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي،والمستشار الاقتصادي  للرئيس ميقاتي  سمير الضاهر .
الوزير فياض
اثر اللقاء اعلن الوزير فياض:" تابعنا خلال الاجتماع درس المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا.  وشاركنا البنك الدولي في هذا الإجتماع بأخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونحن نتعاون معا لأنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة  باصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل  عليها مع الوزارات والإدارت المختلفة."
 كومار
بدوره قال كومار:"ناقشنا اليوم مع الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة والمياه والمسؤولين المعنيين إقتراح البنك الدولي لدعم الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وهذا امر اساسي من اجل المزيد من الشفافية، ومن اجل نظم  وقوانين أفضل، وزيادة امداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين. هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة  التي نود ان نعمل معها من اجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء مما يجعله   قطاعا اكثر استدامة."
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