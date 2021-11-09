لبنان

تطوّر جديد في قضية البيطار... كف يدّ القاضي مزهر نهائياً

Lebanon 24
09-11-2021 | 05:31
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تبلغ رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر، دعوى رده المقدمة من تجمع "متحدون"، عن النظر بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس التي يطلب فيها كف يدّ القاضي طارق البيطار عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.
ورفع مزهر يده عن هذا الملف نهائيا.
 
 
 
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مزهر

القاضي البيطار

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