تطوّر جديد في قضية البيطار... كف يدّ القاضي مزهر نهائياً

تبلغ رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر، دعوى رده المقدمة من تجمع "متحدون"، عن النظر بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس التي يطلب فيها كف يدّ القاضي طارق البيطار عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.

ورفع مزهر يده عن هذا الملف نهائيا.