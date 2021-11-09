لبنان

انقلاب سيارة على اوتوستراد "الهراوي"

Lebanon 24
09-11-2021 | 05:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب سيارة على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه ⁧‫الصياد‬⁩ قرب بيت الطبيب، ما ادى الى سقوط جريح.
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