لبنان

رسالة من عون إلى نظيره الصيني... هذا مضمونها

Lebanon 24
09-11-2021 | 05:59
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قال رئيس الجمهورية ميشال عون في رسالة الى نظيره الصيني في الذكرى الـ50 لانشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، "نتطلع الى ثبات الصين في دعمها للبنان وسط التحديات التي يواجهها، ولدفع التبادل التجاري قدماً في القطاعين الرسمي والخاص".
 
 
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