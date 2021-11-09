الفحم واجهزة التدفئة.. تدابير احترازية تجنبا لمخاطر الحرائق خلال الشتاء

اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيانا افادت فيه "بان عناصر من الدفاع المدني اخمدت مساء أمس حريقا شبَّ في مشغلات أجهزة تدفئة في الطابق السلفي الأول من مبنى سكني في الحازمية. وقد ساهمت سرعة تدخل العناصر في السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها إلى الطوابق العلوية. كما عمل العناصر على تأمين سلامة القاطنين في المبنى إثر انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.اضاف البيان: "وفي هذا السياق ومع اقتراب فصل الشتاء تنبه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من ارتفاع احتمالية وقوع حوادث ناتجة عن عدم التقيد بشروط السلامة العامة، وبالتالي تذكر المواطنين بضرورة التقيد بإرشاداتها تجنبا لمخاطر الحرائق والحوادث المتعددة.وفي ما يلي نص الإرشادات:* وسائل التدفئة :- شودييرات : تنظيف الحراقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحارقات وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها، والكشف على مواسير المازوت والأسلاك الكهربائية.- المدفأة الكهربائية: التأكد من أن الإمدادات الكهربائية الخاصة بها سليمة وآمنة.الغاز : التأكد عند تبديل القارورة دوريا من أن خرطوم الغاز سليم وخال من أي تشقق. ويفضل َّاستبداله سنويا.- الفحم: التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملا قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي، وعدم أبقائه داخل المنزل أثناء النوم.- إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير...إلى آخره).- تهوئة المنازل باستمرار تلافيا للاختناق عند التدفئة بواسطة الفحم - الحطب أو الغاز.عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.* الكهرباء:- إذا تلف قاطع الدائرة لا تبدله فقط يجب معرفة السبب في النظام وحل المشكلة.- لا تستبدل القاطع بآخر يتجاوز تصنيف التيار لدائرة ما.- تجنب استخدام العديد من الأجهزة (مثل المكواة أو أجهزة أخرى تستهلك الطاقة بنسبة عالية) في الوقت نفسه على مأخذ الكهرباء عينه.- إعمد إلى إيقاف أو ألغاء توصيل الأجهزة الكهربائية عند الإنتهاء من استخدامها.عدم التردد في الإطلاع على الصفحة الرسمية للمديرية العامة للدفاع المدني www.civildefense.gov.lbوختم البيان" بادر إلى الإتصال فورا بغرفة عمليات الدفاع المدني على رقم الطوارئ 125 عند حصول أي حادث.