قسائم بنزين او رفع بدل النقل.. هذا ما تم الاتفاق عليه بخصوص التقديمات للقطاع العام

ترأس وزير العمل عند التاسعة والنصف صباحا في مكتبه اجتماعا للجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد امس الاثنين في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وجرى خلاله البحث في التقديمات المتعلقة بموظفي القطاع العام وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ووفد رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان.بعد الاجتماع قال وزير العمل:عقدت اللجنة المنبثقة عن اجتماع السراي الذي عقد أمس برئاسة دولة رئيس الحكومة وحضور وزير العمل ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي ورئيس الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الادارة العامة اجتماعاً، وتمّ الاتفاق ضمن الآراء والمعطيات والارقام وايضا ضمن الواقع المتاح، لأننا لسنا في صدد اعلان سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الوضع المالي لا يحتمل، ولكن لا بدّ من اتخاذ اجراءات سريعة تستجيب لمتطلبات اقتصادية ضاغطة في القطاع العام على الموظف وقد رمينا من خلالها أن نحرص على استمرارية القطاع العام، لتأمين الخدمة العامة للمواطنين. طبعا هي ليست حلول مستدامة ولا ترضي الجميع ولكن هي حلول تعطي اشارة لهذا الموظف بأن الحكومة تحاول ان تفكر به وتحسن وضعه بشكل معين وبالتالي اتفقنا على مواضيع سنرفعها الى دولة رئيس الحكومة الذي كلّفنا بعقد هذا الاجتماع وقد اتفقنا على فكرتين بخصوص بدل النقل:إمّا فكرة ليترات بنزين يوميا او مبلغ مقطوع وهو بدل النقل اليومي الحضوري واذا ذهبنا الى بدل يومي حضوري يكون هو ذاته في القطاع الخاص لأننا نعمل ايضا بالتوازي مع القطاع الخاص. كما اتفقنا على اعطاء 2000 ل ل على كل كيلومتر بدل انتقال للمفتشين او المراقبين وطبعا هذا بانتظار عرضه على دولة رئيس الحكومة.أمّا المسألة الاخرى وهي مهمة جدا والتي لا نريد اعتبارها سلفة او مساعدة لأنها حقوق الموظف امام هذا الانقلاب المعيشي لذا اسميناها نوع من المنحة الاجتماعية وهي ستكون عبارة عن راتب لا يقل عن حد ادنى وحد اقصى وهذا الامر قابل للنقاش بعد عرضه على رئيس الحكومة.بعد ذلك استقبل الوزير بيرم المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان للأمم المتحدة اولفييه دي شاتر وعرض معه الواقع المعيشي والاجتماعي في لبنان في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وما يمكن ان تقدمه الامم المتحدة في دعم الاسر الفقيرة في لبنان.