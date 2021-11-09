لبنان

بوشكيان عرض مع سفير تشيكيا العلاقات المشتركة

Lebanon 24
09-11-2021 | 06:40
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 اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان بعد ظهر اليوم، مع سفير تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل، والملحق الزراعي في السفارة بيتر سوخور، والملحقة الاقتصادية في السفارة ليديا سكوليلوفا.
وتم عرض العلاقات المشتركة بين لبنان وتشيكيا وتطويرها على مختلف الصعد الاقتصادية والصناعية والتبادلية. وبحثوا في مجالات زيادة الاستيراد والتصدير في كلا الاتجاهين، لا سيما حيث يصير التكامل وملء النواقص وتأمين الحاجات من مواد أولية أساسية واستهلاكية.
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