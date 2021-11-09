لبنان

هكذا يدخل "الدولار" الى لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2021 | 06:46
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لطالما تغنى لبنان بنظامه التعليمي، ولطالما شكلت الجامعات اللبنانية مصدرا للثقة والتفوق والتعليم النوعي. وفي زمن الازمة الاقتصادية الحالية تستمر الجامعات اللبنانية في تأدية رسالتها، لا بل تلعب دورا مميزا عبر صمودها وحفاظها على نسبة كبيرة من أساتذتها وموظفيها.

وفي هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان نسبة كبيرة من الطلاب الاجانب يطلبون العلم في الجامعات اللبنانية ويسددون أقساطهم بالدولار الاميركي ما يتيح امكانية استمرارية الجامعات.

وتشير المعلومات الى ان عدد الطلاب العراقيين في لبنان دون سواهم اقترب إلى 30 الف طالب.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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