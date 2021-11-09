"مش دافعين"... هذا ما يحصل في مكاتب "الفا" في عكار (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام عدد من "ثوار العبدة" في عكار على تعليق لافتات أمام مكتب شركة "الفا" في عكار، كتب عليها "مش دافعين" وذلك احتجاجا على الانقطاع المستمر لخدمة ألانترنت.