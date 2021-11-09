التحويلات السويسرية... ما حقيقة كف يدّ القاضي طنوس عن القضية؟

إن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كف يد القاضي جان طنوس عن التحقيق في قضية التحويلات السويسرية هو عار عن الصحة تماماً، وهو لا يعدو كونه اقوال بعض المستشعرين واضغاث احلام، ويعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز البتّ بالاشكال.
— النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) November 9, 2021
إن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كف يد القاضي جان طنوس عن التحقيق في قضية التحويلات السويسرية هو عار عن الصحة تماماً، وهو لا يعدو كونه اقوال بعض المستشعرين واضغاث احلام، ويعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز البتّ بالاشكال.