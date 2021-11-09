لبنان

التحويلات السويسرية... ما حقيقة كف يدّ القاضي طنوس عن القضية؟

Lebanon 24
09-11-2021 | 06:56
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أعلنت النيابة العامة اللبنانية عبر "تويتر"، أن "ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كف يدّ القاضي جان طنوس عن التحقيق في قضية التحويلات السويسرية هو عار عن الصحة تماماً، وهو لا يعدو كونه اقوال بعض المستشعرين واضغاث احلام، ويعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز البتّ بالاشكال".
 
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