التحويلات السويسرية... ما حقيقة كف يدّ القاضي طنوس عن القضية؟

أعلنت النيابة العامة اللبنانية عبر "تويتر"، أن "ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كف يدّ القاضي جان طنوس عن التحقيق في قضية التحويلات السويسرية هو عار عن الصحة تماماً، وهو لا يعدو كونه اقوال بعض المستشعرين واضغاث احلام، ويعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز البتّ بالاشكال".

إن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول كف يد القاضي جان طنوس عن التحقيق في قضية التحويلات السويسرية هو عار عن الصحة تماماً، وهو لا يعدو كونه اقوال بعض المستشعرين واضغاث احلام، ويعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز البتّ بالاشكال. — النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) November 9, 2021